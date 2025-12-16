Degrado a San Laucio lettera ai Commissari Prefettizi

San Laucio, frazione di San Leucio a Caserta e patrimonio dell'umanità UNESCO, attraversa un grave stato di degrado. La comunità locale ha scritto ai Commissari Prefettizi per segnalare le criticità che minacciano il patrimonio e la qualità della vita, richiedendo interventi immediati per tutelare e valorizzare questa preziosa zona storica.

"Gravi problematiche che affliggono San Leucio, frazione di Caserta e patrimonio dell'umanità riconosciuto dall'UNESCO. Nonostante le ripetute denunce già sollevate durante il mio mandato di consigliere comunale, la situazione di abbandono persiste. Le voci dei cittadini, delle associazioni e del. Casertanews.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. LETTERA APERTA A MANILDO DIMENTICATI DAL SINDACO Video LETTERA APERTA A MANILDO DIMENTICATI DAL SINDACO Video LETTERA APERTA A MANILDO DIMENTICATI DAL SINDACO Caserta, voragine a San Leucio. Cancelli chiusi e disagi: scatta un nuovo appello dei residenti - San Leucio, protocollata ieri mattina l'ennesima lettera di richiesta di intervento ai commissari che guidano la città di Caserta e alla prefettura. ilmattino.it

Durante i nostri appuntamenti di pulizia ambientale, ci capita frequentemente di rimuovere rifiuti ingombranti come questo pneumatico sepolto nella sabbia: un chiaro simbolo di degrado e abbandono, testimonianza di un comportamento irresponsabile che mi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.