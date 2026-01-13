Perugia ultimi giorni per iscriversi al 14° Corso sull’Olio di Oliva
Restano pochi giorni per iscriversi al 14° Corso sull’Olio di Oliva, che si terrà a Perugia a partire da lunedì 19 gennaio. L'iniziativa offre un’opportunità di approfondimento sui metodi di produzione, qualità e caratteristiche dell’olio di oliva, rivolta a professionisti e appassionati. Prenotate ora per assicurare il vostro posto in questa edizione, in programma nelle prossime settimane.
Sono agli ultimi giorni le iscrizioni al 14° Corso sull’Olio di Oliva, in programma a Perugia a partire da lunedì 19 gennaio. L’iniziativa propone un percorso formativo dedicato a chi produce olio in ambito familiare o hobbistico e a chi, da semplice consumatore, intende acquisire strumenti utili per riconoscere la qualità dell’olio extravergine prima dell’acquisto. Il corso nasce in risposta a un mercato sempre più articolato, nel quale orientarsi tra etichette, provenienze e caratteristiche sensoriali può risultare complesso anche per chi consuma olio quotidianamente. L’obiettivo è fornire conoscenze pratiche e facilmente applicabili, senza ricorrere a tecnicismi, puntando sull’esperienza diretta e sull’osservazione guidata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Leggi anche: Corsi gratuiti per piastrellisti e tecnici di impianti elettronici: ultimi giorni per iscriversi
Leggi anche: Olio di semi fatto passare per olio d'oliva extravergine: denunciato commerciante
Perugia, ultimi giorni per iscriversi al 14° Corso sull’Olio di Oliva - Sono agli ultimi giorni le iscrizioni al 14° Corso sull’Olio di Oliva, in programma a Perugia a partire da lunedì 19 gennaio. laprimapagina.it
Esiste un rapporto ormai consolidato con il Perugia (la realtà calcistica più importante della regione, per quanto negli ultimi anni un po' in ambasce), e domenica se n'è avuta ulteriore, graditissima conferma: Madonna del Latte è stata infatti invitata con 2 grupp - facebook.com facebook
54’0-1 il Perugia tiene palla ma non quaglia negli ultimi metri. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.