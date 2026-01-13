Restano pochi giorni per iscriversi al 14° Corso sull’Olio di Oliva, che si terrà a Perugia a partire da lunedì 19 gennaio. L'iniziativa offre un’opportunità di approfondimento sui metodi di produzione, qualità e caratteristiche dell’olio di oliva, rivolta a professionisti e appassionati. Prenotate ora per assicurare il vostro posto in questa edizione, in programma nelle prossime settimane.

Sono agli ultimi giorni le iscrizioni al 14° Corso sull’Olio di Oliva, in programma a Perugia a partire da lunedì 19 gennaio. L’iniziativa propone un percorso formativo dedicato a chi produce olio in ambito familiare o hobbistico e a chi, da semplice consumatore, intende acquisire strumenti utili per riconoscere la qualità dell’olio extravergine prima dell’acquisto. Il corso nasce in risposta a un mercato sempre più articolato, nel quale orientarsi tra etichette, provenienze e caratteristiche sensoriali può risultare complesso anche per chi consuma olio quotidianamente. L’obiettivo è fornire conoscenze pratiche e facilmente applicabili, senza ricorrere a tecnicismi, puntando sull’esperienza diretta e sull’osservazione guidata. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Perugia, ultimi giorni per iscriversi al 14° Corso sull'Olio di Oliva

