umani di e con sissi abbondanza e claudio ascoli in scena la produzione chille de la balanza

Arezzo, 4 gennaio 2026 – Al Teatro Comunale di Bucine torna la  Stagione 252026 “Storie condivise”: una stagione che intreccia arte, memoria, linguaggi e visioni. Un racconto collettivo che parla al presente e lo trasforma. Sabato 10 Gennaio, alle ore 21:15 va in scena “Umani ” di e con Sissi Abbondanza e Claudio Ascoli Produzione Chille de la Balanza UMANI, un percorso teatrale che restituisce la complessità umana e artistica di Francesco Romiti, artista che ha fatto della verità, della povertà scelta e della tensione etica il centro della propria ricerca. vai alla descrizione Biglietto: 12 € Intero Riduzioni: 10 € rid. 🔗 Leggi su Lanazione.it

