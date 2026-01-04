Arezzo, 4 gennaio 2026 – Al Teatro Comunale di Bucine torna la Stagione 252026 “Storie condivise”: una stagione che intreccia arte, memoria, linguaggi e visioni. Un racconto collettivo che parla al presente e lo trasforma. Sabato 10 Gennaio, alle ore 21:15 va in scena “Umani ” di e con Sissi Abbondanza e Claudio Ascoli Produzione Chille de la Balanza UMANI, un percorso teatrale che restituisce la complessità umana e artistica di Francesco Romiti, artista che ha fatto della verità, della povertà scelta e della tensione etica il centro della propria ricerca. vai alla descrizione Biglietto: 12 € Intero Riduzioni: 10 € rid. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Umani” di e con Sissi Abbondanza e Claudio Ascoli, in scena la produzione Chille de la Balanza

Leggi anche: "Pasolini. Perché?". Ecco Chille de la Balanza

Leggi anche: Alle Fornaci di Terranuova I Chille de la Balanza celebrano Pasolini

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Teatro Comunale di Bucine: l’anno inizia con Le voci di Esopo; Firenze, l'appello dei Chille: Una targa per il circolo culturale distrutto dal fascismo. Parte la raccolta firme; Teatro Comunale di Bucine | l’anno inizia con Le voci di Esopo.

Pasolini, Gaza e l'ia: ecco il teatro poetico e militante dei Chille de la balanza - “Siamo tutti in pericolo”: questo l’ultimo avvertimento lasciato da Pier Paolo Pasolini a Furio Colombo poche ore prima di essere massacrato. rainews.it

SISSY Se leggete la presentazione di SISSY, viene spontaneo chiedersi come sia possibile che SISSY non abbia ancora una famiglia. ".....Veramente bella, SISSY ha un carattere stupendo! Non c'è un suo simile con cui non vada d'accordo. E con gli umani - facebook.com facebook