Incendio nella notte in corso Marrucino a Chieti | brucia gazebo del mercatino natalizio

Nella notte, un incendio si è sviluppato in corso Marrucino a Chieti, interessando uno dei gazebo del mercatino natalizio allestito nei pressi di piazza Valignani. L'evento ha causato danni alla struttura e ha attirato l'attenzione della comunità locale.

Un incendio è divampato nella notte tra in corso Marrucino, nei pressi di piazza Valignani, dove era stato allestito uno dei gazebo del mercatino natalizio. Le fiamme hanno interessato una struttura in legno, distruggendola quasi completamente.L'allarme è scattato intorno all'una. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che sono riusciti a contenere il rogo ed evitare che si propagasse alle auto parcheggiate nelle imm

