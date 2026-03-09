Chiara Nasti e Mattia Zaccagni | nessuna crisi il nostro amore sta benissimo

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno affermato di essere felici insieme e di non attraversare una crisi, smentendo le voci di una rottura. Nasti ha risposto a una provocazione sui social, sottolineando che il loro amore sta bene e criticando chi avrebbe confuso il desiderio con la realtà. La coppia ha quindi confermato il proprio stato di serenità, alimentando le discussioni sui loro rapporti.

"Avete confuso il desiderio con la realtà" afferma Chiara Nasti rispondendo a una provocazione sui social che faceva riferimento alla presunta rottura con il marito Mattia Zaccagni Tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni è tornato il sereno. A comunicarlo è stata l’influencer che ha prontamente risposto ad una provocazione di un utente sotto un suo post Instagram. Solo qualche tempo fa infatti si era parlato di presunta crisi nella coppia e a farlo capire erano stati segnali che non erano passati inosservati ai fan. Tuttavia nessuno dei due aveva chiarito i motivi dell’ipotetico allontanamento ma oggi a specificare che tutto va bene ci ha pensato Chiara Nasti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Chiara Nasti supera la crisi con Mattia Zaccagni: "Il nostro amore sta benissimo, tanti volevano ci lasciassimo"Chiara Nasti conferma che la crisi con il marito Mattia Zaccagni è ormai superata.

