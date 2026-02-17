Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono in crisi | in vendita la casa a Roma

Chiara Nasti ha ammesso di attraversare un momento di crisi con Mattia Zaccagni, portando alla vendita della loro casa a Roma. La influencer ha spiegato che si tratta di una fase temporanea e ha aggiunto che stanno valutando le loro opzioni. La coppia ha deciso di mettere in vendita l’abitazione, un appartamento nel centro storico della capitale, per prendere tempo e riflettere sul loro futuro.

Ed è di nuovo crisi tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. La coppia, che solo fino a poche settimane fa sembrava molto affiatata, oggi sta attraversando un periodo di difficoltà. A dirlo è stata la stessa influencer che ha parlato di "momento di crisi passeggero". Oltre a questo a non passare inosservata è la casa dei due a Roma Nord in vendita. Ecco tutto ciò che sappiamo. Un San Valentino che non sapeva proprio di San Valentino per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Il giocatore della Lazio e l'influencer stanno attraversando un periodo di crisi. A emergere come primo dettaglio e ad accendere il gossip è un fatto che non è sfuggito ai più attenti: Chiara non segue più su Instagram Mattia e viceversa.

