Chiara Nasti supera la crisi con Mattia Zaccagni | Il nostro amore sta benissimo tanti volevano ci lasciassimo

Chiara Nasti ha annunciato di aver superato la crisi con il marito Mattia Zaccagni. L’influencer e il calciatore della Lazio si erano allontanati, ma ora affermano che il loro rapporto è tornato a essere stabile e felice. Tanti avevano ipotizzato una separazione, ma entrambi hanno confermato che il loro amore sta bene.

Chiara Nasti conferma che la crisi con il marito Mattia Zaccagni è ormai superata. L’influencer e il calciatore della Lazio si erano allontanati ma dopo un breve periodo sul loro rapporto è tornato il sereno. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Chiara Nasti, crisi nerissima con Mattia Zaccagni? Casa in vendita e “segui” rimossiFulmine a ciel sereno tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni? Sembrerebbe proprio di sì. Leggi anche: Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono in crisi: in vendita la casa a Roma Contenuti utili per approfondire Chiara Nasti Argomenti discussi: Chiara Nasti e Mattia Zaccagni riuniti in una foto che smentisce le recenti voci di crisi. Chiara Nasti supera la crisi con Mattia Zaccagni: Il nostro amore sta benissimo, tanti volevano ci lasciassimoChiara Nasti conferma che la crisi con il marito Mattia Zaccagni è ormai superata. L’influencer e il calciatore della Lazio si erano allontanati ma dopo un breve periodo sul loro rapporto è tornato il ... fanpage.it Chiara Nasti e Zaccagni, pace fatta: la foto che scaccia la crisiChiara Nasti e Mattia Zaccagni tornano a mostrarsi insieme sui social: la crisi è superata e il matrimonio è salvo ... corrieredellosport.it