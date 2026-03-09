Chianina & Syrah chiude con oltre 5mila ingressi

La nona edizione di “Chianina & Syrah” si è conclusa con oltre cinquemila ingressi, confermando l’interesse verso il festival del buon vivere. La giornata finale, dedicata agli operatori di settore, ha visto la partecipazione di numerosi professionisti e appassionati. L’evento si è svolto fino a lunedì 9 marzo, attirando pubblico e operatori in un clima di festa e convivialità.

Parata di chef internazionali, più di 80 fra cantine nazionali e internazionali. Ecco i numeri del successo della IX edizione È stata un successo la IX edizione "Chianina & Syrah", il festival del buon vivere si è concluso questo lunedì 9 marzo, con la giornata dedicata agli operatori di settore. Il bilancio dei quattro giorni è commentato positivamente dagli organizzatori Terretrusche e Consorzio Vini Cortona e dall'Amministrazione comunale. Sono state oltre 5mila le persone presenti nei giorni dell'evento, subito andati esauriti i posti alle cene di gala con protagonisti 15 chef stellati, 10 chef internazionali, insieme ad altri 50 grandi chef.