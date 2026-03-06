A Cortona, in provincia di Arezzo, si tiene la IX edizione di Chianina & Syrah, il festival dedicato alle eccellenze enogastronomiche della Valdichiana. L'evento coinvolge cinquanta cantine, trenta ristoranti e cinquanta chef, tra cui dieci stellati, e si svolge da oggi fino a lunedì. La manifestazione celebra i prodotti tipici e la gastronomia locale in un contesto di grande partecipazione.

Cinquanta cantine, 30 ristoranti, 50 chef, 10 stellati. Da oggi a lunedì a Cortona, in provincia di Arezzo, l’appuntamento è con la IX edizione di Chianina & Syrah, il Festival delle eccellenze enogastronomiche della Valdichiana. La manifestazione unisce in un importante sodalizio gastronomico due eccellenze del territorio toscano, i grandi vini della Cortona Doc e la Chianina Igp, e ospita i grandi Syrah italiani e una selezione di quelli internazionali. Cortona infatti è oggi capitale e laboratorio della Syrah in Italia. Da un’intuizione della famiglia D’Alessandro di molti anni fa, oggi questo territorio trova nel vitigno viaggiatore il modo di esprimersi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chianina & Syrah. Due eccellenze celebrate a Cortona

Cortona, torna Chianina & Syrah: protagonista il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IgpArezzo, 3 marzo 2026 – Cooking show, talk, conoscenza e qualità: tutto questo è “Chianina & Syrah”, che da venerdì 6 a domenica 8 marzo accenderà i...

Chianina & Syrah, è tutto pronto. A Jarno Trulli il Premio Buon vivere Città di CortonaArezzo, 4 marzo 2026 – È tutto pronto per la IX edizione di «Chianina & Syrah», il festival del buon vivere torna questo fine settimana con appendice...

6-9 marzo a Cortona (AR): Chianina e SyrahChianina & Syrah: oltre 50 cantine, 50 chef di cui oltre 10 Stelle Michelin, 2 cene di Gala stellate, 100.000 Morsi, 100.000 sorsi,1000 bistecche, esperienze, Masterclass, corsi di cucina, degustazion ... acquabuona.it

