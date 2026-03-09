Chiacchiere dannose

A Casorate Primo, la Corte dei Conti ha esaminato un episodio riguardante 30 euro spesi in chiacchiere. Si tratta di un caso che mette in luce come decisioni basate sulla frenesia o sulla mancanza di buon senso possano portare a interventi giudiziari. La vicenda coinvolge amministratori locali e mette in discussione l'uso delle risorse pubbliche in situazioni che appaiono marginali.

Il caso di Casorate Primo e i 30 euro di chiacchiere finiti nel mirino della Corte dei Conti è un esempio cristallino dei danni che può causare la politica quando abdica al buonsenso in favore della faziosa pignoleria. Di sicuro il buonsenso è mancato al consigliere di minoranza del comune del Pavese, che si è affrettato a denunciare ai magistrati contabili l’acquisto dei dolci per una festa di Carnevale dei bambini. Tra i tanti problemi che poteva sollevare, il solerte consigliere ha ritenuto necessario cavillare su un acquisto fatto in totale trasparenza e in favore della comunità. L’unico neo del Comune? Aver acquistato le chiacchiere senza seguire la normale procedura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Dannose per l'agricoltura e pericolose per i piloni degli impianti: Livigno "sfratta" le marmotteTra le varie attività che sono state portate avanti in questo 2025 dal settore agricoltura, caccia e pesca e ambiente della Provincia di Sondrio c'è...

Istituto Friedman: no a nuove sanzioni UE sui fertilizzanti, sono solo dannoseLa nota dell'Istituto che ha elaborato anche un’analisi economica sul tema reperibile sul sito Friedman.

7 Marche di Caffè da NON ACQUISTARE ma 2 sono Ottime