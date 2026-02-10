Istituto Friedman | no a nuove sanzioni UE sui fertilizzanti sono solo dannose
L’Istituto Milton Friedman dice no alle nuove sanzioni dell’Europa sui fertilizzanti. Gli esperti ritengono che colpire le importazioni di fertilizzanti russi o dei principi attivi come l’ammoniaca non porti benefici. Anzi, rischia di danneggiare i produttori europei e aumentare i costi per gli agricoltori. L’istituto sottolinea che queste misure sarebbero controproducenti e poco utili in questo momento.
“L’Istituto Milton Friedman, ispirato ai principi liberisti divulgati dal Premio Nobel americano, si oppone fermamente all’ipotesi di nuove sanzioni europee sulle importazioni di fertilizzanti russi o dei principi attivi necessari a produrli, come l’ammoniaca. Tali misure, avanzate nell’ambito del nuovo pacchetto sanzionatorio UE, rappresentano una forma di interventismo statale dannoso che distorce i meccanismi di mercato, penalizza agricoltori, imprese e consumatori europei e rischia di produrre un grave autolesionismo economico, senza contribuire in modo concreto alla risoluzione del conflitto in Ucraina". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
