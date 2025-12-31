Dannose per l' agricoltura e pericolose per i piloni degli impianti | Livigno sfratta le marmotte

A Livigno, nel quadro delle iniziative del 2025 del settore agricoltura, caccia e ambiente della Provincia di Sondrio, è stato avviato il cosiddetto “Piano marmotte”. L’obiettivo è ridurre i danni causati da queste creature all’agricoltura e agli impianti, in particolare ai piloni delle infrastrutture. Questa misura mira a tutelare le attività agricole e a garantire la sicurezza delle strutture nel territorio.

Tra le varie attività che sono state portate avanti in questo 2025 dal settore agricoltura, caccia e pesca e ambiente della Provincia di Sondrio c'è anche il cosiddetto "Piano marmotte".Lo "sfratto"L'attività, come illustrato dal dirigente del settore stesso Gianluca Cristini, si è concentrata.

