Dannose per l' agricoltura e pericolose per i piloni degli impianti | Livigno sfratta le marmotte
A Livigno, nel quadro delle iniziative del 2025 del settore agricoltura, caccia e ambiente della Provincia di Sondrio, è stato avviato il cosiddetto “Piano marmotte”. L’obiettivo è ridurre i danni causati da queste creature all’agricoltura e agli impianti, in particolare ai piloni delle infrastrutture. Questa misura mira a tutelare le attività agricole e a garantire la sicurezza delle strutture nel territorio.
Tra le varie attività che sono state portate avanti in questo 2025 dal settore agricoltura, caccia e pesca e ambiente della Provincia di Sondrio c'è anche il cosiddetto “Piano marmotte”.Lo “sfratto”L'attività, come illustrato dal dirigente del settore stesso Gianluca Cristini, si è concentrata. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Leggi anche: Gattino prigioniero sui piloni del ponte, staffetta degli animalisti per salvarlo
Leggi anche: “Marilyn Monroe uccisa per le sue relazioni pericolose con i fratelli Kennedy, Frank Sinatra e alcuni mafiosi. Sapeva cose pericolose”: lo rivela James Patterson
Rispondo ad un antico servo della gleba #agricoltura #salute #natura - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.