Dannose per l' agricoltura e pericolose per i piloni degli impianti | Livigno sfratta le marmotte

A Livigno, nel quadro delle iniziative del 2025 del settore agricoltura, caccia e ambiente della Provincia di Sondrio, è stato avviato il cosiddetto “Piano marmotte”. L’obiettivo è ridurre i danni causati da queste creature all’agricoltura e agli impianti, in particolare ai piloni delle infrastrutture. Questa misura mira a tutelare le attività agricole e a garantire la sicurezza delle strutture nel territorio.

