Chi sono i cinque figli di Bobby Solo avuti da tre donne diverse

Bobby Solo, noto cantante italiano, ha avuto cinque figli da tre diverse donne. Nel 1967, sposò Sophie Teckel, ballerina e coreografa, con cui ebbe tre figli: Alain, Chantal e Muriel, attualmente di 56, 53 e 49 anni. La sua famiglia rappresenta un aspetto meno noto della sua vita privata, caratterizzata da diverse relazioni e un rapporto di lunga data con la musica e la scena italiana.

Era il 1967 quando Bobby Solo sposò la ballerina e coreografa Sophie Teckel, dalla coppia nacquero tre figli: Alain, Chantal e Muriel, che oggi hanno rispettivamente 56, 53 e 49 anni. Solo dopo la rottura con la prima moglie, Bobby Solo riconosce sua figlia Veronica, nata il 16 marzo 1990 da un'altra relazione dell'artista, quella con la corista Mimma Foti, di 31 anni più giovane di lui, incontrata a Ostia mentre il cantante è ancora sposato con Sophie. Con lei ha un rapporto particolarmente burrascoso, specie dopo la nascita della loro bambina. Per un breve periodo Bobby Solo continuò a frequentare la figlia, sino alla decisione di interrompere completamente i rapporti con lei.

