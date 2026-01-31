Corrado Tedeschi ha due figli. Jacopo viene dal matrimonio con Francesca, mentre Camilla, nata nel 1996, è figlia della sua attuale compagna, Corinna. Il conduttore si tiene lontano dalle polemiche e preferisce parlare poco della vita privata.

Corrado Tedeschi, noto conduttore televisivo, ha due figli: Jacopo, nato dal precedente matrimonio con Francesca, e Camilla, nata nel 1996 dalla relazione con la sua compagna Corinna. Il conduttore ha mantenuto la sua vita privata abbastanza riservata negli ultimi anni, concentrandosi sulla carriera teatrale e televisiva. Jacopo è il primogenito. Classe 1982, anche lui è un grande appassionato di calcio e fedelissimo della squadra blucerchiata. Tedeschi è riuscito a realizzare il sogno di molti, cioè fondere una propria passione con il lavoro. Infatti, è diventato procuratore sportivo nonché esperto di calcio argentino. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i figli di Corrado Tedeschi avuti da due donne diverse, Camilla e Jacopo

Approfondimenti su Corrado Tedeschi figli

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Corrado Tedeschi figli

Argomenti discussi: Alessandro e Giorgio Merk Ricordi, chi sono i figli di Rita Pavone e Teddy Reno: tra giornalismo e musica; Chi sono e cosa fanno i fratelli Sean e Anthony Sax che Valentino considerava (e amava) come figli; Osservatorio 23-01 / Di chi sono i figli e le figlie?; Chi sono Sean e Anthony Souza, i figliocci di Valentino: la loro storia e il rebus dell’eredità.

Chi sono Giovanni e Costantino, i figli di Gigliola Cinquetti/ Gli anni con loro bambini i più belliChi sono Giovanni e Costantino, i figli di Gigliola Cinquetti: nati nel 1980 e nel 1984, nel 2013 hanno preso parte in coppia a Pechino Express ... ilsussidiario.net

Figli Arianna David, chi sono Tommaso e Gregorio/ Uno di loro ha avuto una malattia senza diagnosiFigli Arianna David, chi sono Tommaso e Gregorio: nati dalla storia poi finita con Bacciolini. Uno dei due ha avuto una malattia ... ilsussidiario.net

A "Ciao Maschio" ospiti Pino Strabioli, Corrado Tedeschi e Alessio Vassallo @N_DeGirolamo x.com

Ecco la sfida di oggi: in occasione dei dieci anni dalla scomparsa di David Bowie proponiamo una sua citazione da anagrammare per darle un nuovo significato! Scrivi la soluzione nei commenti e sfida i tuoi amici! #CorradoTedeschiEditore #Enigmistic - facebook.com facebook