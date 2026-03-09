Chi era Luigi Nativi il creator morto a soli 18 anni Le parole dell’inseparabile Alice Mordenti

La comunità di La Maddalena in Sardegna e i follower sui social piangono la scomparsa di Luigi Nativi, un giovane tiktoker di 18 anni. La notizia ha suscitato grande commozione tra amici e conoscenti che lo ricorda come un creator molto amato. La notizia della morte di Luigi ha fatto rapidamente il giro delle piattaforme online e dei messaggi di cordoglio.

La comunità social e quella de La Maddalena, in Sardegna, piangono Luigi Nativi, giovane tiktoker sardo venuto a mancare a soli 18 anni. Il ragazzo, molto attivo sui web e noto anche per il suo legame con la collega lombarda Alice Mordenti, aveva conquistato chi lo conosceva con la sua energia e generosità. È morto il tiktoker Luigi Nativi, le parole di Alice Mordenti Alice Mordenti ha espresso il suo dolore su Instagram, dedicando una commovente story a Luigi Nativi: "Questa mattina mi sono svegliata con la notizia più brutta che potesse capitare. In questo momento ti sarei voluta stare accanto e soprattutto avrei voluto sapere come stavi". 🔗 Leggi su Dilei.it

Luigi Nativi, 18 anni: un genio TikTok spento troppo prestoLa notizia arriva da La Maddalena, dove si è spento Luigi Nativi, un giovane creator di soli 18 anni noto per la sua presenza su TikTok.

