Chi è Alice Mordenti | età lavoro sorella genitori fidanzato

Alice Mordenti, giovane tiktoker italiana, ha circa 20 anni e si distingue nel panorama dei social network. Cresciuta con il sostegno dei genitori e con una sorella, si sta affermando come creator digitale. Attualmente impegnata nel mondo dei social, Alice gestisce con costanza la sua attività online. È fidanzata e continua a sviluppare la sua presenza nel settore dei contenuti digitali.

Tra i più giovani tiktoker del momento c'è Alice Mordenti. Stiamo parlando di una creator digitale davvero giovanissima, che già lavora nel mondo dei social network in modo abbastanza attivo. Infatti, i suoi numeri sono davvero impressionanti: oltre 1 milione di follower sia su Instagram che su TikTok. A seguire i video e le foto che condivide sono soprattutto i suoi fan della Generazione Z. Ma queste non sono le uniche piattaforme dove la troviamo attiva. Anche su YouTube ha un canale dove lavora e riesce a conquistare tantissimi seguaci, che non attendono altro che i suoi video. Ma vediamo insieme tutto quello che c'è da sapere.

