Chi è Silvia Clini la moglie di Luca Dondoni

Silvia Clini è la moglie di Luca Dondoni. La coppia si è sposata nel 2008 e nello stesso anno ha avuto il primo figlio, Edoardo. Poco dopo, è arrivata anche Bianca, completando così la famiglia. Silvia Clini e Luca Dondoni vivono insieme da diversi anni, condividendo la loro vita privata lontano dai riflettori.

La moglie di Luca Dondoni è Silvia Clini: la coppia è convolata a nozze nel 2008 e lo stesso anno allargava la famiglia con l’arrivo di Edoardo seguito da Bianca. Chi è la moglie di Luca Dondoni. Oggi il giornalista sarà tra gli ospiti della prima puntata settimanale de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo in onda dalle 14:05 su Raiuno. Nato a Milano nel 1961, lavora come pubblicista dal 1985 e come speaker radiofonico. Radio Milano Nord, Radio Punto Stereo, sono le emittenti dove ha mosso i primi passi nell’AirPlay, per poi passare a Radio Milano International, divenendone direttore della testata giornalistica dal 1989 al 1994. Al tempo stesso è la firma di Rockstar, Musica E Dischi, e La Stampa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

