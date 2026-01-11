Chi è Silvia Verdone la moglie di Christian De Sica | La formula segreta del nostro amore e non prendersi troppo sul serio

Silvia Verdone, moglie di Christian De Sica, è sorella di Carlo Verdone. La loro relazione, radicata dagli anni Settanta, si basa su una complicità autentica e sulla capacità di non prendersi troppo sul serio. Insieme hanno due figli, Brando e Maria Rosa. La loro storia riflette un equilibrio tra famiglia e semplicità, elementi che definiscono la loro quotidianità e la forza del loro legame.

La moglie di Christian De Sica è Silvia Verdone, sorella di Carlo alla quale è legato dagli anni Settanta: la coppia ha due figli, Brando e Maria Rosa. Oggi l’attore sarà tra gli ospiti del secondo appuntamento di Verissimo, in onda oggi a partire dalle 16:00 su Canale 5. Christian De Sica e Carlo Verdone si conoscono sui banchi di scuola, dove nasce la loro grande amicizia ed è proprio grazie al collega e regista che il volto del grande schermo conosce Silvia, sua sorella minore. Per la famiglia Verdone l a differenza d’età (lei 14 lui 20) sembra costituire un ostacolo per la loro storia d’amore, tanto che De Sica ha raccontato della presa di posizione di Carlo alla scoperta della relazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

