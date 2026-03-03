Chi è Mojtaba Khamenei la nuova Guida Suprema dell' Iran

L'Assemblea degli Esperti iraniana ha scelto Mojtaba Khamenei come nuova Guida Suprema dell'Iran, con il sostegno delle Guardie Rivoluzionarie. Mojtaba Khamenei è il figlio di Ali Khamenei, che ha ricoperto questa carica fino a ora. La nomina segna un passaggio di leadership nel paese.

L'Assemblea degli Esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, come nuova Guida Suprema, su indicazione delle Guardie Rivoluzionarie. Lo riporta Iran International citando fonti informate.