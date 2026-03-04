Mojtaba Khamenei chi è la nuova Guida Suprema dell’Iran

Mojtaba Khamenei è stato ufficialmente indicato come la nuova Guida Suprema dell’Iran dopo la morte dell’ayatollah avvenuta sabato. La nomina è stata decisa dall’Assemblea degli Esperti iraniana su indicazione delle Guardie Rivoluzionarie. La sua successione segue il decesso dell’ayatollah ucciso in un raid condotto da Israele e Stati Uniti. La nomina è stata annunciata dalle autorità iraniane senza ulteriori dettagli.

Il secondogenito dell’ayatollah ucciso nei raid di Israele e Usa sarebbe stato scelto dall’Assemblea degli Esperti iraniana su indicazione dei Guardiani della Rivoluzione Da un Khamenei all’altro. Mojtaba Khamenei è la nuova Guida Suprema dell’Iran. Il successore dell’ayatollah ucciso sabato in un raid compiuto da Israele e Stati Uniti sarebbe stato scelto, su indicazione delle Guardie Rivoluzionarie, dall’Assemblea degli Esperti iraniana. Mojtaba Khamenei, 56enne secondogenito dell’ayatollah Alì, è nato nel 1969 a Mashdad, importante centro religioso dell’Iran. L’uomo, che ha prestito servizio militare nell’ultimo periodo della guerra fra Iran e Iraq durata 1980 al 1988 con il battaglione Habib ibn Mazahir delle Guardie Rivoluzionarie, è noto per i suoi stretti legami con i Pasdaran. 🔗 Leggi su Lapresse.it

