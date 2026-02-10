Questa mattina Elisa Maino ha pubblicato un post sui social che lascia poco spazio alle interpretazioni. L’influencer ha confermato ufficialmente la fine della storia con Bresh, senza troppi giri di parole. I fan avevano già sospettato qualcosa, ma ora è tutto chiaro. I due non stanno più insieme, e la conferma arriva direttamente da lei.

Il 2026 è anno di conferma: tra Bresh e Elisa Maino è finita e a raccontarlo indirettamente è proprio l'influencer sui social Dopo tanti dubbi ecco che arriva una conferma sulla rottura: Elisa Maino e Bresh non trascorreranno San Valentino insieme. A dirlo è stata proprio l’influencer che sui social ha raccontato come passerà la festa degli innamorati tra pochi giorni. Ma ci sarebbe anche un altro dettaglio a non passare inosservato, ovvero un mazzo di rose rosse sulla storia Instagram della ragazza, recapitatole con l’Interflora. Bresh e Elisa Maino hanno sempre scelto la privacy, persino l’anno scorso quando a San Valentino avevano pubblicato sui social dettagli simili pur non mostrando direttamente di aver trascorso la giornata insieme, lasciandolo solo intendere. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bresh: Elisa Maino conferma la rottura sui social

