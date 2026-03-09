Chi è la moglie di Matteo Bassetti Maria Chiara Milano Vieusseux | Sono molto gelosa

Maria Chiara Milano Vieusseux è la moglie di Matteo Bassetti. I due si sono incontrati nel 2001, ma non hanno iniziato una relazione in quel momento. La coppia ha poi iniziato a frequentarsi successivamente. Maria Chiara Milano Vieusseux ha dichiarato di essere molto gelosa.

M aria Chiara Milano Vieusseux e Matteo Bassetti si sono conosciuti nel 2001, ma tra loro non successe nulla. “Non che non mi avesse colpito, ero appena tornato dagli Stati Uniti, iniziavo a lavorare, ero un trentenne del genere “voglio tutto subito” e quindi poco incline ai legami” ha spiegato lui raccontando il loro amore sulle pagine di “Chi”. L’anno successivo, però, qualcosa è cambiato e i due si sono rincontrati e in quel momento è scoppiato l’amore. “Era un trentenne rampante figlio di un importante professore appena tornato da Yale. Si sentiva molto in auge, a suo modo di vedere.”, ha raccontato Milano a Barbara D’Urso. E ha aggiunto: “ Sono molto gelosa – replica Maria Laura – ma di cose concrete, se le persone si lanciano in grandi elogi social mi fa piacere, lui è un piacione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

