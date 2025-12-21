Chi è la moglie di Angelo Sotgiu Nadia Cocconcelli | Non è mai stata gelosa di Angela

Angelo Sotgiu e Nadia Cocconcelli  sono diventati marito e moglie nel 1982, poco dopo la fine della storia di lui con  Angela Brambati. Angela Brambati  e  Angelo Sotgiu  sono stati insieme per qualche anno, dagli esordi fino a qualche anno dopo il debutto della band. Loro sono stati fidanzati per qualche tempo, ma poi le loro vie sentimentali hanno preso strade diverse, mentre la loro carriera ha viaggiato sullo stesso treno. Dopo la fine della loro storia d’amore,  Angelo Sotgiu  ha sposato  Nadia Cocconcelli, dalla quale ha avuto due figli. Il primo incontro tra i due fu in tv, grazie allo zampino di Pippo Baudo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

