chi sono la moglie e i figli di matteo renzi agnese landini e francesco emanuele ed ester

Agnese Landini, nata nel 1976, è la moglie di Matteo Renzi e madre di tre figli: Francesco, Emanuele ed Ester. Cresciuta in una famiglia cattolica e attiva negli scout, ha incontrato Renzi durante un evento degli Agesci. La coppia condivide una vita dedicata alla famiglia e all’impegno sociale, mantenendo un profilo sobrio e riservato rispetto alla figura pubblica di Renzi.

Classe 1976, Agnese Landini è la moglie di Mattei Renzi ed è cresciuta in una famiglia cattolica. Non è un caso che il primo incontro Renzi sia avvenuto proprio durante un evento degli scout: la Landini sin da ragazzina ha sempre partecipato attivamente alle iniziative dell’ Agesci, ovvero l’Associazione delle guide e scout cattolici d’Italia. Erano giovanissimi e mai avrebbero potuto immaginare di costruire insieme una famiglia, come poi è accaduto: “ Ci siamo conosciuti durante gli scout. Gli scout sono una bellissima opportunità educativa. Nel nostro caso sono anche un’incredibile agenzia matrimoniale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

