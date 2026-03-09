Chi è Filippo Carrante il fidanzato di Jolanda Renga | Starmi accanto non è facile

Filippo Carrante è il fidanzato di Jolanda Renga, con cui ha iniziato una relazione nel 2022. La coppia mantiene la loro storia lontano dai riflettori e non appartiene al mondo dello spettacolo. Carrante ha dichiarato che stare vicino a Jolanda non è sempre facile. La coppia convive senza condividere pubblicamente dettagli sulla loro vita privata.

Il fidanzato di Jolanda Renga è Filippo Carrante, ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo al quale è legata dal 2022: la coppia vive la relazione lontano dai riflettori. Chi è il fidanzato di Jolanda Renga. Oggi la speaker radiofonica sarà ospite della prima puntata settimanale de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno. Nata a Brescia nel 2004, Jolanda è la primogenita di Ambra Angiolini e Francesco Renga (che le ha dedicato il brano Angelo, vincitore del Festival di Sanremo 2005 ). Nel 2023 si presenta al grande pubblico quando viene intervistata per la prima volta a Verissimo. Lo stesso anno pubblica il suo primo romanzo Qualcosa Nel Modo In Cui Sbadiglia, nel quale racconta la storia di Giaele ed il percorso che porta ad amare se stessa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

