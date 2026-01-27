CdS – Lazio ecco Edoardo Motta | l’annuncio ufficiale

Da justcalcio.com 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Edoardo Motta è ora un nuovo giocatore della Lazio, secondo quanto annunciato ufficialmente. Questa operazione rappresenta un passo importante per il club biancoceleste, che rafforza la propria rosa in vista delle prossime competizioni. La firma del trasferimento conferma l’interesse del club a migliorare la squadra e a puntare su giovani talenti per il futuro.

2026-01-27 12:22:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: Ora è ufficiale: Edoardo Motta è un nuovo calciatore della Lazio. Cresciuto nel settore giovanile della Juve, il portiere classe 2005 lascia la Reggiana e si trasferisce a titolo definitivo alla corte di Maurizio Sarri, dove vestirà i panni di vice Provedel. Complice la partenza di Mandas direzione Bournemouth, il club di Claudio Lotito ha scelto di puntare su uno dei talenti già nel giro dell’Italia Under 21 di Baldini. Lazio, ecco Edoardo Motta: l’annuncio ufficiale. Qui di seguito il comunicato ufficiale della Lazio, che ha accolto così il portiere Edoardo Motta: “La S. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

cds 8211 lazio ecco edoardo motta l8217annuncio ufficiale

© Justcalcio.com - CdS – Lazio, ecco Edoardo Motta: l’annuncio ufficiale

Approfondimenti su CdS Lazio

CdS – Lazio, ecco il vice Provedel: visite mediche per Motta

La Lazio ha annunciato l’arrivo di un nuovo vice Provedel, in seguito all’addio di Mandas, destinato al Bournemouth.

Motta alla Lazio, è fatta: c’è il comunicato ufficiale del club biancoceleste. La Juventus guadagna questa cifra

La notizia ufficiale conferma l’arrivo di Motta alla Lazio, come annunciato dal club.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su CdS Lazio

Argomenti discussi: CdS – Lazio ecco il vice Provedel | visite mediche per Motta.

cds lazio ecco edoardoLazio, ecco Edoardo Motta: l'annuncio ufficialeIl portiere classe 2005, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Juve, arriva dalla Reggiana a titolo definitivo ... corrieredellosport.it

cds lazio ecco edoardoLazio, ecco Motta: ufficiale il secondo portiereLa Lazio si muove sul mercato e ufficializza il nuovo secondo portiere. Si tratta di Edoardo Motta, portiere ormai ex Reggiana che ieri ha svolto le visite mediche e oggi ha firmato il contratto con i ... fantacalcio.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.