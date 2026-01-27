CdS – Lazio ecco Edoardo Motta | l’annuncio ufficiale

Edoardo Motta è ora un nuovo giocatore della Lazio, secondo quanto annunciato ufficialmente. Questa operazione rappresenta un passo importante per il club biancoceleste, che rafforza la propria rosa in vista delle prossime competizioni. La firma del trasferimento conferma l’interesse del club a migliorare la squadra e a puntare su giovani talenti per il futuro.

2026-01-27 12:22:00 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: Ora è ufficiale: Edoardo Motta è un nuovo calciatore della Lazio. Cresciuto nel settore giovanile della Juve, il portiere classe 2005 lascia la Reggiana e si trasferisce a titolo definitivo alla corte di Maurizio Sarri, dove vestirà i panni di vice Provedel. Complice la partenza di Mandas direzione Bournemouth, il club di Claudio Lotito ha scelto di puntare su uno dei talenti già nel giro dell’Italia Under 21 di Baldini. Lazio, ecco Edoardo Motta: l’annuncio ufficiale. Qui di seguito il comunicato ufficiale della Lazio, che ha accolto così il portiere Edoardo Motta: “La S. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

La Lazio ha annunciato l’arrivo di un nuovo vice Provedel, in seguito all’addio di Mandas, destinato al Bournemouth.

La notizia ufficiale conferma l’arrivo di Motta alla Lazio, come annunciato dal club.

Argomenti discussi: CdS – Lazio ecco il vice Provedel | visite mediche per Motta.

| “Della #Lazio mi hanno sempre molto colpito lo stadio ed i tifosi che sono molto caldi”. Edoardo #Motta, @OfficialSSLazio x.com