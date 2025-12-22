Che Tempo che Fa le pagelle del 21 dicembre | l’abbraccio di Roberto Benigni 9 Luciana Littizzetto in lacrime 8,5

Ultima puntata prima della pausa natalizia e, come spesso accade a Che Tempo che Fa, il clima non è quello delle lucine a intermittenza e dell'entusiasmo prefabbricato, ma qualcosa di più profondo. Una serata contrastante, in cui le assenze si sono fatte sentire più che in altre occasioni ma che ha dato appuntamento al 18 gennaio, data scelta per lo speciale dedicato a Ornella Vanoni e al quale hanno deciso di aderire in tanti, come sottolineato più volte da Fabio Fazio. Ma cos'è accaduto nella puntata del 21 dicembre? Ecco il nostro pagellone. Christian De Sica – Voto: 8. Christian De Sica entra in studio con quell'aria da romano disincantato che diverte e fa divertire.

Che Tempo Che Fa, le pagelle: Sara Errani ha un debole per Sinner (8), Orietta Berti regina del gin tonic (7) - Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 7 dicembre dello storico salotto della domenica sera di Fabio Fazio ... libero.it

Che tempo che fa, le pagelle: Errani e Paolini pungenti (9), il regalo di Rovazzi (8), Preziosi e la laurea (7,5), Fazio vs Salemme (5,5) - La puntata di Che tempo che fa, andata in onda domenica 7 dicembre 2025, è stata molto incentrata sull’attualità, con gli esperti che hanno potuto aggiornare il pubblico ... msn.com

La Fiorentina torna finalmente alla vittoria e i fantallenatori ritrovano finalmente i bonus che aspettavano da tanto tempo Le pagelle di Riccardo Trevisani #FiorentinaUdinese #Fantacalcio - facebook.com facebook

Pagelle #JuveRoma TOP E FLOP dopo il primo tempo x.com

