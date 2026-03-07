Chapell Roan e Lola Young alla sfilata di Vivienne Westwood

A Parigi si è tenuta la sfilata di Vivienne Westwood, con la partecipazione di numerosi personaggi noti. Tra gli ospiti c’erano Chapell Roan, Lola Young e Paris Jackson, che hanno assistito alla passerella in prima fila. L’evento ha attirato l’attenzione dei media e dei presenti, con tante presenze di celebrità e appassionati del mondo della moda.

Tanti vip hanno partecipato alla sfilata di Vivienne Westwood a Parigi, da Chapell Roan a Lola Young passando per Paris Jackson. A curare la collezione autunnoinverno 2026-2027 è stato il direttore creativo Andreas Kronthaler, stilista austriaco che si è recentemente trasferito a Milano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Chapell Roan e Lola Young alla sfilata di Vivienne Westwood Conversando su Vivienne Westwood: torna la Colazione alla moda al Caffè del GioiaDopo il successo riscosso dall'incontro dedicato ad Alexander McQueen, l'associazione GioiAlumni propone una nuova "Colazione alla moda" al Caffè del... 7 marzo a Piacenza: la ribellione di Vivienne WestwoodIl prossimo sabato 7 marzo, il Caffè del Liceo di Piacenza ospiterà una Colazione alla moda dedicata al genio di Vivienne Westwood. Una selezione di notizie su Chapell Roan. Temi più discussi: Brit Awards 2026, i vincitori, le performance; Brit Awards 2026: ecco tutti i vincitori, da Olivia Dean a Sam Fender; Tutti i vincitori dei BRIT Awards 2026, incluso il miglior gruppo, canzone e artista; Tutti i look delle celeb sul red carpet dei BRIT Awards 2026. Girl Power 2025: SABRINA CARPENTER – TATE MCRAE – CHAPPELL ROAN – CHARLI XCX e LOLA YOUNGNegli mesi il panorama musicale internazionale ha assistito ad una accelerazione sempre più evidente: una nuova generazione di artiste femminili sta riscrivendo le regole del pop, conquistando ... newsic.it CHAPPELL ROAN Good Luck, Babe! è il singoloChappell Roan, che attualmente ha 5 brani in classifica nella Spotify Global, di cui 4 stabili nella Top20 US, è una potenza musicale con una traiettoria inarrestabile. Acclamata da Billboard come ... newsic.it Chappell Roan è nata per sorprendere e se con la sua musica è ormai una certezza, anche il mondo della moda non ha potuto fare a meno di notare il suo universo estetico, fatto di suggestioni teatrali e una visione stilistica ben precisa. Non è un caso, quindi, - facebook.com facebook | Ditonellapiaga parla di aver visto Chappell Roan in concerto al Primavera Sound Festival del 2024! In un intervista con Gianmarco Zagato e Nicole Pallado. x.com