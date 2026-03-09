La Cestistica Benevento perde in casa contro Fasano, che si impone al PalaMiwa. Nonostante una prestazione molto combattiva, i padroni di casa non riescono a ottenere il risultato desiderato. La squadra ospite, attualmente terza in classifica, conquista così due punti importanti sul campo avversario. La partita si conclude con la vittoria di Fasano, lasciando la Cestistica a bocca asciutta.

Tempo di lettura: 2 minuti La YOLO+ Cestistica Benevento cede il passo, tra le mura amiche del PalaMiwa, al Basket Fasano, terza forza del campionato. Nonostante l’assenza di Saccomanno, ferma ai box per infortunio, le cinghialesse hanno disputato una gara di grande grinta e intensità sin dalle prime battute, dando del filo da torcere ad una delle formazioni di vertice del campionato, la cui qualità è venuta fuori nell’arco dei 40? di gioco. Squadre imprecise nelle fasi iniziali del match, in cui a prevalere sono le due difese. La YOLO+ si accende con un break di 5 punti di Savarese, trovando il +6 a metà quarto con Manganiello e Szydlowska. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cestistica Benevento sconfitta in casa da Fasano: non basta una prova di grande cuore

