Macagi Cingoli, dopo aver accumulato punti preziosi per mantenere la categoria, si prepara ad affrontare domani alle 18 la Junior Fasano al PalaQuaresima, in una partita che potrebbe decidere il suo destino in A Gold. Fasano, reduce da alcune sconfitte consecutive, arriva determinata a mettere pressione sulla squadra marchigiana, che cerca di confermare il suo ottimo stato di forma. Il tecnico Fasano ha chiesto ai suoi una

Sul percorso che sta effettuando in modo brillante per garantirsi una tranquilla permanenza in A Gold, domani alle 18 la Macagi Cingoli incontrerà la Junior Fasano attesa al PalaQuaresima per una sfida molto stimolante. Fasano quarto in classifica con 20 punti, Macagi sesta a quota 16. Nell’attuale stagione, Macagi e Fasano non hanno mai pareggiato. Lo scorso 27 settembre, quarta di andata, il Fasano si è imposto 33-27 (17-8). "La Macagi – ricorda l’allenatore Antonj Làera – era reduce da due convincenti vittorie consecutive: in casa aveva battuto l’Alperia Black Devils, fuori lo Sparer Eppan. Poi, affrontando il Fasano, abbiamo disputato una prestazione deludente". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Macagi, arriva Fasano: "Serve una grande prova"

La Salernitana affronta una fase difficile, con infortuni che hanno ridimensionato il reparto offensivo.

La Recanatese si prepara a sfidare l’Ancona nel derby di domani.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Macagi, arriva Fasano: Serve una grande prova.

Junior Fasano: arriva Olafur Brim Stefansson, Maguy lascia il club Novità in casa Junior Fasano tra i giocatori a disposizione di Vito Fovio. Si aggiunge al roster Olafur Brim Stefansson, terzino islandese classe 2000, specialista difensivo e ambidestro, che - facebook.com facebook