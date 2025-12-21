La Junior Fasano finisce il 2025 con una sconfitta in casa della capolista

