La Junior Fasano finisce il 2025 con una sconfitta in casa della capolista

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finisce con una sconfitta il 2025 della Junior Fasano, che cede in casa della capolista Cassano Magnago con il punteggio di 31-25, nel match valido per la 15^ giornata della Serie A Gold.Al PalaTacca i lombardi piazzano il primo parziale tra 14’ e 16’ (da 6-5 a 9-5), con i biancazzurri che. 🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Leggi anche: Pallamano, sconfitta interna per la Junior Fasano contro Chiaravalle

Leggi anche: Serie A Gold, pallamano: seconda sconfitta consecutiva per la Junior Fasano

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Pallamano Trieste, nell’equilibrio di un incontro teso la spunta Fasano.

junior fasano finisce 2025La Junior Fasano cede il passo alla capolista Cassano Magnago - Si interrompe sul campo della capolista il cammino della Junior Fasano in questo finale di anno solare. osservatoriooggi.it

junior fasano finisce 2025Serie A Gold, Junior Fasano di fronte alla capolista invincibile: è scontro di Natale - È l’ultimo, difficilissimo, impegno del 2023 e un vero e proprio test per le ambizioni. osservatoriooggi.it

junior fasano finisce 2025Pallamano, Serie A: Junior Fasano chiude con una vittoria il girone d'andata - 27 la Teamnetwork Albatro Siracusa, al termine di un match condotto sin dall’avvio da Marrochi e ... today.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.