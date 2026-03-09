Cesena-Milan 2-1 LIVE Primavera | la riapre capitan Scotti! | Pm
Nel match della 28ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, Cesena e Milan si sono affrontate sul campo. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1 a favore dei padroni di casa, con il capitano Scotti che ha segnato il gol della riapertura. La cronaca in diretta segnala i momenti salienti e le azioni principali che hanno caratterizzato l'incontro.
Cesena Primavera: Fontana, Domeniconi, Baietta, Zamagni, Galvagno, Wade, Marini, Ridolfi, Casadei, Berti, Amadori. Panchina: Gianfanti, Gasperini, Tosku, Zaghini, Mattioli, Poletti, Cenerelli, Lantignotti, Biguzzi, Casadei, Ricci. Allenatore: Campedelli. Milan Primavera: Bouyer, Colombo, Vladimor, Zukic, Borsani, Mancioppi, Pandolfi, Perera, Ossola, Lontani, Scotti. Panchina: Catalano; E. Cissé, Cullotta, Nolli, Tartaglia; M. Cissé, Perina, Viana Seedorf; Asanji, Domni?ei, Zaramella. Allenatore: Renna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
