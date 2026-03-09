Cesena-Milan 2-1 LIVE Primavera | la riapre capitan Scotti! | Pm

Nel match della 28ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, Cesena e Milan si sono affrontate sul campo. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1 a favore dei padroni di casa, con il capitano Scotti che ha segnato il gol della riapertura. La cronaca in diretta segnala i momenti salienti e le azioni principali che hanno caratterizzato l'incontro.