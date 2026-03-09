Cesena-Milan 2-1 LIVE Primavera | la riapre capitan Scotti! | Pm

Da pianetamilan.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match della 28ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, Cesena e Milan si sono affrontate sul campo. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1 a favore dei padroni di casa, con il capitano Scotti che ha segnato il gol della riapertura. La cronaca in diretta segnala i momenti salienti e le azioni principali che hanno caratterizzato l'incontro.

Cesena Primavera: Fontana, Domeniconi, Baietta, Zamagni, Galvagno, Wade, Marini, Ridolfi, Casadei, Berti, Amadori. Panchina: Gianfanti, Gasperini, Tosku, Zaghini, Mattioli, Poletti, Cenerelli, Lantignotti, Biguzzi, Casadei, Ricci. Allenatore: Campedelli. Milan Primavera: Bouyer, Colombo, Vladimor, Zukic, Borsani, Mancioppi, Pandolfi, Perera, Ossola, Lontani, Scotti. Panchina: Catalano; E. Cissé, Cullotta, Nolli, Tartaglia; M. Cissé, Perina, Viana Seedorf; Asanji, Domni?ei, Zaramella. Allenatore: Renna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

cesena milan 2 1 live primavera la riapre capitan scotti pm
© Pianetamilan.it - Cesena-Milan 2-1, LIVE Primavera: la riapre capitan Scotti! | Pm

Articoli correlati

Cesena-Milan 0-0, LIVE Primavera: ci prova Domeniconi | Pm LiveCesena Primavera: Fontana, Domeniconi, Baietta, Zamagni, Galvagno, Wade, Marini, Ridolfi, Casadei, Berti, Amadori.

Cesena-Milan 0-0, LIVE Primavera: Ossola pericoloso | Pm LiveCesena Primavera: Fontana, Domeniconi, Baietta, Zamagni, Galvagno, Wade, Marini, Ridolfi, Casadei, Berti, Amadori.

Contenuti utili per approfondire Cesena Milan 2 1 LIVE Primavera la...

Temi più discussi: MARZO, APPUNTAMENTI CON GRANDI SFIDE; Primavera | Il Cavalluccio attende il Milan a Martorano; Torna la Coppa Italia: come funziona la doppia semifinale e tutto il tabellone; Cesena - Monza in Diretta Streaming | DAZN IT.

cesena milan cesena milan 2 1Primavera, Cesena-Milan 2-0 a fine primo tempo. I rossoneri (in 10) hanno fallito un rigore con LontaniSi è concluso poco fa il primo tempo della gara tra Cesena e Milan, valida per la 29^ giornata del campionato Primavera 1:  i padroni di casa sono in vantaggio per 2-0 grazie alle reti ... milannews.it

cesena milan cesena milan 2 1LIVE! Primavera, Cesena-Milan 2-0: raddoppia il Cesena con ZamagniSegui la diretta testuale della gara della formazione Primavera del Milan che fa visita ai pari età del Cesena ... msn.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.