Cesena-Milan 0-0 LIVE Primavera | Ossola pericoloso | Pm Live

Nella partita della 28ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, Cesena e Milan si sono affrontate senza reti, terminando 0-0. Durante il match, Ossola del Cesena è stato protagonista di alcune occasioni pericolose. La cronaca in tempo reale riporta le azioni più significative di entrambe le squadre, con particolare attenzione alle opportunità create e alle fasi più intense dell’incontro.