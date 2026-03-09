Cesena-Milan 2-0 LIVE Primavera | finale di tempo da incubo | Pm Live
Nella partita della 28^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, Cesena ha battuto il Milan con un risultato di 2-0. La partita si è conclusa con il finale di primo tempo da parte dei padroni di casa, che sono riusciti a mantenere il vantaggio fino al termine dell’incontro. Il live della partita è stato seguito in tempo reale, offrendo aggiornamenti sui momenti salienti e le azioni più importanti.
Cesena Primavera: Fontana, Domeniconi, Baietta, Zamagni, Galvagno, Wade, Marini, Ridolfi, Casadei, Berti, Amadori. Panchina: Gianfanti, Gasperini, Tosku, Zaghini, Mattioli, Poletti, Cenerelli, Lantignotti, Biguzzi, Casadei, Ricci. Allenatore: Campedelli. Milan Primavera: Bouyer, Colombo, Vladimor, Zukic, Borsani, Mancioppi, Pandolfi, Perera, Ossola, Lontani, Scotti. Panchina: Catalano; E. Cissé, Cullotta, Nolli, Tartaglia; M. Cissé, Perina, Viana Seedorf; Asanji, Domni?ei, Zaramella. Allenatore: Renna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Articoli correlati
Cesena-Milan 1-0, LIVE Primavera: papera clamorosa di Bouyer | Pm LiveCesena Primavera: Fontana, Domeniconi, Baietta, Zamagni, Galvagno, Wade, Marini, Ridolfi, Casadei, Berti, Amadori.
Cesena-Milan 0-0, LIVE Primavera: ci prova Domeniconi | Pm LiveCesena Primavera: Fontana, Domeniconi, Baietta, Zamagni, Galvagno, Wade, Marini, Ridolfi, Casadei, Berti, Amadori.
Una selezione di notizie su Cesena Milan 2 0 LIVE Primavera finale...
Discussioni sull' argomento MARZO, APPUNTAMENTI CON GRANDI SFIDE; Primavera | Il Cavalluccio attende il Milan a Martorano; Under 16 Serie A e B, il Milan si prende il derby e la vetta: 1-0 all’Inter nell’anticipo; Cesena - Monza in Diretta Streaming | DAZN IT.
Diretta/ Milan Cesena Primavera (risultato finale 7-2): una pioggia di gol rossonera! (25 ottobre 2025)MILAN CESENA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA! La diretta Milan Cesena Primavera è dietro l’angolo: troviamo una partita che non ha tantissimi precedenti ma comunque ci sono, vale la pena ... ilsussidiario.net
#CesenaMilan del campionato #Primavera in #diretta | #Live Pm - facebook.com facebook
#CesenaMilan del campionato #Primavera1 in #diretta | #Live Pm - @acmilanyouth #ACMilanPrimavera #MilanPrimavera #MilanYouth x.com