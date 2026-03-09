Cesena-Milan 2-0 LIVE Primavera | finale di tempo da incubo | Pm Live

Nella partita della 28^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, Cesena ha battuto il Milan con un risultato di 2-0. La partita si è conclusa con il finale di primo tempo da parte dei padroni di casa, che sono riusciti a mantenere il vantaggio fino al termine dell’incontro. Il live della partita è stato seguito in tempo reale, offrendo aggiornamenti sui momenti salienti e le azioni più importanti.