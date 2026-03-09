Cesena-Milan 1-0 LIVE Primavera | papera clamorosa di Bouyer | Pm Live

Nella partita tra Cesena e Milan, valida per la 28ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, il risultato finale è stato di 1-0 a favore dei padroni di casa. Durante l'incontro, il portiere del Milan ha commesso una papera clamorosa che ha portato al gol decisivo. La diretta è in corso e i tifosi seguono con attenzione l'andamento della sfida.