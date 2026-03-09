Cesena-Milan 1-0 LIVE Primavera | papera clamorosa di Bouyer | Pm Live
Nella partita tra Cesena e Milan, valida per la 28ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026, il risultato finale è stato di 1-0 a favore dei padroni di casa. Durante l'incontro, il portiere del Milan ha commesso una papera clamorosa che ha portato al gol decisivo. La diretta è in corso e i tifosi seguono con attenzione l'andamento della sfida.
Cesena Primavera: Fontana, Domeniconi, Baietta, Zamagni, Galvagno, Wade, Marini, Ridolfi, Casadei, Berti, Amadori. Panchina: Gianfanti, Gasperini, Tosku, Zaghini, Mattioli, Poletti, Cenerelli, Lantignotti, Biguzzi, Casadei, Ricci. Allenatore: Campedelli. Milan Primavera: Bouyer, Colombo, Vladimor, Zukic, Borsani, Mancioppi, Pandolfi, Perera, Ossola, Lontani, Scotti. Panchina: Catalano; E. Cissé, Cullotta, Nolli, Tartaglia; M. Cissé, Perina, Viana Seedorf; Asanji, Domni?ei, Zaramella. Allenatore: Renna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Articoli correlati
Cesena-Milan 0-0, LIVE Primavera: ci prova Domeniconi | Pm LiveCesena Primavera: Fontana, Domeniconi, Baietta, Zamagni, Galvagno, Wade, Marini, Ridolfi, Casadei, Berti, Amadori.
Cesena-Milan 0-0, LIVE Primavera: Ossola pericoloso | Pm LiveCesena Primavera: Fontana, Domeniconi, Baietta, Zamagni, Galvagno, Wade, Marini, Ridolfi, Casadei, Berti, Amadori.
Approfondimenti e contenuti su Cesena Milan 1 0 LIVE Primavera papera...
Temi più discussi: MARZO, APPUNTAMENTI CON GRANDI SFIDE; Cesena - Monza in Diretta Streaming | DAZN IT; Under 16 Serie A e B, il Milan si prende il derby e la vetta: 1-0 all’Inter nell’anticipo; Primavera | Il Cavalluccio attende il Milan a Martorano.
LIVE! Primavera, Cesena-Milan: prima azione pericolosa del CesenaSegui la diretta testuale della gara della formazione Primavera del Milan che fa visita ai pari età del Cesena ... msn.com
Diretta/ Milan Cesena Primavera (risultato finale 7-2): una pioggia di gol rossonera! (25 ottobre 2025)MILAN CESENA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA! La diretta Milan Cesena Primavera è dietro l’angolo: troviamo una partita che non ha tantissimi precedenti ma comunque ci sono, vale la pena ... ilsussidiario.net
#CesenaMilan del campionato #Primavera in #diretta | #Live Pm - facebook.com facebook
#CesenaMilan del campionato #Primavera1 in #diretta | #Live Pm - @acmilanyouth #ACMilanPrimavera #MilanPrimavera #MilanYouth x.com