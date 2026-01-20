Frosinone-Milan 0-0 LIVE Primavera | dentro Ossola e Castiello | PM

Segui in tempo reale la partita tra Frosinone e Milan, valida per la 21ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. In questa occasione, sono entrati in campo Ossola e Castiello, contribuendo all'andamento della gara. Restate con noi per aggiornamenti costanti sul risultato e le principali Azioni di gioco.

Frosinone: Rodolfo; Pelosi; Obleac, Ndoye, Ndow, Toci, Molignano, Befani, Colley, Raychev, Cichero. A disp.: Minicangeli; Di Giosa, Luchetti, Fiorito, Lohmatov, Pantano, Zorzetto, Diallo, Buonpane, Mboumbou, Majdenic. All.: Cinelli. Milan: Longoni; Tartaglia, Mancioppi, Hodzic, Lontani, Plazzotta, Colombo, Nolli, Scotti, Cullotta, Cisse. A disp.: Bianchi; Pandolfi, Del Forno, Grilli, Ossola, Seedorf, Borsani, Perina, Angelicchio, Castiello, Vechiu. All.: Renna. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Frosinone-Milan 0-0, LIVE Primavera: dentro Ossola e Castiello | PM Frosinone-Milan 0-0, LIVE Primavera: squadre in campo | PMSegui la diretta di Frosinone-Milan, match della 21ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Frosinone-Milan 0-0, LIVE Primavera: zero occasioni pericolose | PMSegui la diretta di Frosinone-Milan, partita valida per la 21ª giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. SERIE B FEMMINILE, FROSINONE – CESENA 1-2; Sito ufficiale di Lega Serie A; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo; I risultati del Settore Giovanile rossonero: 10 e 11 gennaio 2026. DIRETTA/ Frosinone Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca (20 gennaio 2026) - Diretta Frosinone Milan Primavera streaming video tv oggi martedì 20 gennaio 2026: orario, probabili formazioni e risultato live della partita. ilsussidiario.net Primavera, Frosinone-Milan (0-0): doppio cambio offensivo per Renna - 45' Si riparte, senza cambi! FINE PRIMO TEMPO, FROSINONE-MILAN 0-0. Si chiude senza recupero la prima frazione di gioco della sfida di scena allo stadio Città dello Sport di Ferentino. Una prima ... milannews.it LIVE MN - Primavera, Frosinone-Milan (0-0): a breve il calcio di inizio! x.com MP LIVE - Primavera 1, Frosinone-Milan: vivi con noi il match! #MilanPress - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.