Juve Cesena Primavera 0-2 LIVE | Verde ci prova dalla distanza palla alta sopra la traversa

Segui con noi la sfida tra Juve Primavera e Cesena, valida per la 16ª giornata del campionato 2025/26. Un match intenso con occasioni da entrambe le parti, culminato nella vittoria del Cesena per 2-0. Rimani aggiornato su sintesi, moviola, tabellino e cronaca live, per vivere ogni emozione di questa sfida giovanile di alto livello.

© Juventusnews24.com - Juve Cesena Primavera 0-2 LIVE: Verde ci prova dalla distanza, palla alta sopra la traversa Juve Cesena Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 16ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affronta il Cesena a Vinovo nella 16ª giornata di campionato. I bianconeri di Padoin vogliono tornare alla vittoria dopo gli ultimi tre pareggi consecutivi. Juve Cesena Primavera 0-2: sintesi e moviola. 53? Tiro Verde – Conclusione che termina altissima sopra la traversa 51? Ci prova Papa Wade – Il Cesena recupera un pallone in una porzione di campo pericolosa, si salva la retroguardia della Juve 46? Inizio secondo tempo – Al via la ripresa a Vinovo, Juve chiamata alla rimonta FINE PRIMO TEMPO – Si chiude qui la prima frazione, Juve sotto a Vinovo 44? Raddoppia il Cesena – Domeniconi trova la zampata vincente per battere ancora Nava, bianconeri sotto di due ora a Vinovo a una manciata di secondi dall’intervallo 36? Ci prova Finocchiaro – Conclusione masticata da ottima posizione, occasione ghiotta non sfruttata 31? Gol del Cesena – Rossetti riesce a risolvere la mischia in area di rigore e a portare avanti i suoi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com Leggi anche: Villarreal Juve Primavera Youth League 0-0 LIVE: Abad ci prova dalla distanza, palla sul fondo Leggi anche: Verona Juve Primavera 0-0 LIVE: Bamballi ci prova, palla alta sul fondo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La Fiorentina ferma la Juve, Roma e Sassuolo si annullano: equilibrio assoluto in Primavera 1; Primavera | Turno infrasettimanale in casa della Juventus; Primavera a Torino contro la Juventus; La Primavera Women batte la Juventus capolista 1-0 -. Diretta/ Juventus Cesena Primavera (risultato 0-2) streaming video tv: uno-due romagnolo! (18 dicembre 2025) - Diretta Juventus Cesena Primavera streaming video tv, oggi 18 dicembre 2025: orario, probabili formazioni e risultato live della partita. ilsussidiario.net

