Cesena | Mignani resta ma la fiducia è solo per i 9 turni finali

Il Cesena ha confermato Michele Mignani come allenatore, ma solo per gli ultimi nove turni del campionato. La decisione è stata presa dopo una riunione tra la società e il tecnico, che continuerà a guidare la squadra fino alla fine della stagione. Non sono stati annunciati cambi o alternative, e la scelta è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli.

La panchina del Cesena è stata salvata da Michele Mignani, anche se permangono forti riserve sulla sua permanenza alla guida della squadra. La proprietà si riunirà oggi per confermare ufficialmente la decisione presa dai dirigenti di mantenere l'allenatore, mentre il direttore sportivo Filippo Fusco ha confermato un rigoroso silenzio stampa su ogni dettaglio. Un punto conquistato contro il Modena e una situazione in zona sicura hanno pesato nella scelta di non operare cambi all'ultimo minuto, nonostante le richieste dei tifosi.