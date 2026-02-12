cesena il guaio dei turni infrasettimanali i turnover di mignani fanno sempre discutere

Da settimane, a Cesena si discute sui turni infrasettimanali e le scelte di formazione di mister Mignani. La squadra cambia spesso, e i tifosi non capiscono sempre le decisioni. La confusione sui turni resta uno degli argomenti più caldi tra gli appassionati.

Turni infrasettimanali e turnover non sembrano esattamente il pezzo forte di mister Mignani. Non si sa mai cosa aspettarsi. Fin da quell’1-1 rimediato in rimonta, nella scorsa stagione, a Salerno. Due punti lasciati all’Arechi quando il tecnico decise di cambiare otto degli undici titolari, affidando l’attacco alla coppia tutta olandese Tavsan-Van Hooijdonk. Il punticino fu merito proprio del primo. A discolpa dell’allenatore, le squalifiche in quella partita di Curto, Kargbo e Calò con Shpendi non al top della condizione lasciato in panchina. Fu anche, va sottolineato, la gara in cui Klinsmann si prese la porta bianconera scalzando Pisseri fino a quel momento titolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa prima parte di stagione, Michele Mignani sta dimostrando di poter ripetere le prestazioni delle annate di maggior successo.

VIRTUS ENTELLA-CESENA 3-1 22ª: trasferta contro una neopromossa, 3-1 svilente. 24ª: trasferta contro una neopromossa, 3-1 svilente. Oggi molto più a tema visto l'acquazzone di Chiavari, dove i bianconeri confermano che quella vista contro il - facebook.com facebook