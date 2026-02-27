Empoli-Cesena Mignani | La situazione non è drammatica ma dobbiamo essere consapevoli del momento

Il Cesena si prepara alla partita contro l’Empoli, in programma sabato 28 febbraio alle ore 15 allo stadio Castellani, valida per la 27ª giornata del campionato di serie B. L’allenatore del Cesena ha dichiarato che la situazione non è drammatica, ma ha sottolineato la necessità di essere consapevoli del momento attuale della squadra.

"Se mi preoccupano più la testa o le gambe? Quando vivi questi momenti, sai che può essere la testa può essersi appesantita, però i ragazzi, sotto certi aspetti, ce l'hanno sempre leggera" Il Cesena si prepara alla trasferta di Empoli in programma sabato 28 febbraio alle ore 15 allo stadio Castellani, è la 27esima giornata del campionato di serie B. Fuori causa Arrigoni, Castrovilli e Magni. "L'obiettivo è fare punti con tutti - ha detto mister Michele Mignani alla vigilia del match - perché purtroppo l'ultimo trend dice che non ci siamo riusciti, ma l'obiettivo resta sempre quello. Continuo a dire che i numeri dicono molto spesso la verità, però c'è qualcosa, secondo me, che a volte non torna tra il risultato finale e la prestazione della nostra squadra.

