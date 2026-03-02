Iscrizioni 2026 2027 raddoppia la filiera 4+2 Licei al 55,88% Classico scende sale il Made in Italy lieve ripresa dei Professionali Tutti i dati
Si sono chiuse le iscrizioni per l’anno scolastico 20262027 e i dati mostrano un aumento delle iscrizioni alla filiera 4+2, che raddoppia rispetto all’anno precedente. I licei rappresentano ora il 55,88% delle iscrizioni, con il classico in calo e un incremento del settore Made in Italy. I professionali registrano una lieve ripresa rispetto agli anni passati.
Si chiudono le iscrizioni per l'anno scolastico 20262027 e il quadro che emerge conferma gli equilibri tradizionali del sistema secondario di secondo grado, ma con un dato che segna una discontinuità: il raddoppio degli iscritti ai percorsi quadriennali della filiera tecnologico-professionale, la cosiddetta "4+2".
Scuola, iscrizioni 2026/2027: si consolida il successo della filiera 4+2. Licei al 55,88%, leggero incremento per i ProfessionaliLe procedure di iscrizione per l'anno scolastico 2026/2027 si sono concluse, delineando un quadro che conferma le preferenze tradizionali delle...
Iscrizioni alla scuola secondaria, la lettera di Valditara “sponsorizza” gli istituti tecnici. Ai licei solo quattro righe, ancora meno al percorso “made in Italy”“Cari Genitori, nelle prossime settimane saranno avviate le procedure di iscrizione per l’anno scolastico 2026/2027 e le nostre ragazze e i nostri...
Scuola, iscrizioni 2026/2027: si consolida il successo della filiera 4+2. Licei al 55,88%, leggero incremento per i ProfessionaliLe procedure di iscrizione per l'anno scolastico 2026/2027 si sono concluse, delineando un quadro che conferma le preferenze tradizionali delle ...
Iscrizioni scuola Salerno 2026-2027: volano i percorsi 4+2, licei sempre in vettaAnalisi delle iscrizioni scolastiche 2026-2027 a Salerno e provincia. Crescono i percorsi quadriennali (+54,7%) e tengono i licei. Tutti i dati e le graduatorie.