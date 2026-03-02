Iscrizioni 2026 2027 raddoppia la filiera 4+2 Licei al 55,88% Classico scende sale il Made in Italy lieve ripresa dei Professionali Tutti i dati

Si sono chiuse le iscrizioni per l’anno scolastico 20262027 e i dati mostrano un aumento delle iscrizioni alla filiera 4+2, che raddoppia rispetto all’anno precedente. I licei rappresentano ora il 55,88% delle iscrizioni, con il classico in calo e un incremento del settore Made in Italy. I professionali registrano una lieve ripresa rispetto agli anni passati.