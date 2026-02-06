Tragedia a Ponte nelle Alpi | scende dal furgone per salutare un amico il mezzo si muove e lo uccide

Un uomo è morto ieri pomeriggio a Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno. Era sceso dal furgone per salutare un amico, ma il veicolo si è mosso all’improvviso e lo ha investito. Nonostante i soccorsi, non si è potuto fare più nulla. La polizia ha avviato le indagini per chiarire cosa sia successo esattamente.

La tragedia a Ponte nelle Alpi. Una tragica fatalità si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 5 febbraio, a Ponte nelle Alpi, in località Soccher, in provincia di Belluno. G.C., artigiano di 60 anni, ha perso la vita dopo essere stato schiacciato dal proprio furgone da lavoro. L'uomo si era fermato lungo la strada dopo aver riconosciuto un amico e, sceso dal mezzo per salutarlo, non si sarebbe accorto che il furgone si stava muovendo. Forse è stata una disattenzione – o un guasto meccanico – durata pochi istanti che si è rivelata purtroppo fatale. Il furgone lasciato in pendenza.

