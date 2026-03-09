Cesari sul mani di Ricci nel derby Milan-Inter | Il braccio si apre facilissimo da vedere al VAR

Durante la trasmissione 'Pressing', l'ex arbitro internazionale Graziano Cesari ha commentato il rigore assegnato nel derby Milan-Inter di ieri sera. Cesari ha sottolineato che il fallo di mani di Ricci al 95' si nota facilmente al VAR, evidenziando come il braccio si apre chiaramente. La sua analisi si concentra sulla decisione presa in quella fase del match.

Ieri sera a 'San Siro' il Milan di Massimiliano Allegri ha vinto 1-0 il derby di Milano numero 246 della storia: per battere l'Inter di Cristian Chivu è bastato un siluro sotto la traversa di Pervis Estupinan al 35'. Il veleno della stracittadina, però, è arrivato nella coda. Al 95', infatti, l'arbitro - il signor Daniele Doveri della Sezione A.I.A. di Roma 1 - non ha concesso un penalty ai nerazzurri per un presunto fallo di mano di Samuele Ricci in area di rigore rossonera. Un episodio su cui anche Rosario Abisso e Marco Di Bello, i colleghi rispettivamente al V.A.R. e all'A.V.A.R., hanno ritenuto opportuno lasciar proseguire. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

