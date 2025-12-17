cesare cremonini sold out al circo massimo ultimi biglietti disponibili per la data di imola

Cesare Cremonini conquista il Circo Massimo di Roma con un sold out da record, vendendo 70 mila biglietti in anticipo. L’artista, che ha attraversato più generazioni, conferma il suo successo anche sul palco, consolidando un percorso musicale di grande rilievo e popolarità. Restano ancora pochi biglietti disponibili per la data di Imola.

Cesare Cremonini è esattamente lì, dove ha sempre voluto essere. Forte di un repertorio che ha attraversato più generazioni, dal 1999 fin al successo di oggi, consolida il suo percorso live con un risultato straordinario: con 70 mila biglietti venduti conquista il Circo Massimo di Roma, registrando il tutto esaurito con sei mesi di anticipo. Il concerto del 6 giugno apre ufficialmente il CREMONINI LIVE26 e segna uno dei passaggi più significativi della sua carriera artistica. Il sold out al Circo Massimo (a capienza piena) non è solo un traguardo produttivo: è la conferma di un uomo capace di trasformare la propria musica in un’esperienza collettiva, in uno dei luoghi più simbolici della storia e dello spettacolo dal vivo in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

