Cesare Cremonini concerto di Imola sold out | ecco tutte le date del tour

Cesare Cremonini ha registrato il tutto esaurito nel suo concerto all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, previsto per il 13 giugno. Dopo aver esaurito i biglietti il 6 giugno al Circo Massimo di Roma e aver aperto una seconda data il 7 giugno, anche questa tappa nel circuito di Imola ha visto i biglietti esauriti. Sono tutte date del suo attuale tour.

Dopo il sold out del 6 giugno al Circo Massimo di Roma, e l’apertura di una seconda data il 7 giugno, si aggiunge un altro sold out anche per la data di Imola del 13 giugno all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Music Park Arena. Sono 900mila biglietti venduti in meno di un anno per il tour ‘Cremonini Live’, tra i 15 stadi della scorsa estate e i sei grandi eventi di giugno. Un unicum nel panorama della musica dal vivo italiana, appannaggio di pochissimi artisti capaci di misurarsi con produzioni di altissimo livello e con luoghi progettati per accogliere decine di migliaia di persone. Cesare Cremonini sarà il primo artista in assoluto ad esibirsi in una nuova area dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari: 30. 🔗 Leggi su Lapresse.it

