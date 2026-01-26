Cesare Cremonini inarrestabile | raddoppia le date al Circo Massimo di Roma Tutti i concerti del tour estivo

Cesare Cremonini annuncia il raddoppio delle date al Circo Massimo di Roma, confermando il suo impegno nel tour estivo. Con questa serie di concerti, il cantante prosegue il suo percorso musicale, offrendo ai fan un’esperienza live significativa. Di seguito, si trovano tutte le date del tour e le informazioni utili per partecipare agli eventi.

Bologna, 26 gennaio 2026 – È una corsa inarrestabile quella di Cesare Cremonini che sta preparando il tour estivo. Dopo l’annunciato sold out del concerto del 6 giugno infatti si raddoppia il 7 giugno, con una seconda data (a capienza piena) sempre al Circo Massimo di Roma. Due notti consecutive in un luogo simbolo - pensate per accogliere oltre 130mila persone - che segnano un passaggio preciso e non replicabile nella carriera di Cremonini. Il raddoppio al Circo Massimo è infatti la fotografia di un percorso costruito nel tempo, di un repertorio che attraversa generazioni e di una proposta live che guarda avanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A seguito del grande successo e del sold out del concerto del 6 giugno al Circo Massimo, Cesare Cremonini annuncia un secondo appuntamento nella stessa location, previsto per il 7 giugno.

Il successo di Cesare Cremonini raggiunge nuovi traguardi: il suo concerto al Circo Massimo di Roma, previsto per il 17 dicembre, è già tutto esaurito con sei mesi di anticipo.

