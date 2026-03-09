Cerno debutta con 2 di picche e fustiga l' Europa sull' Iran Il Pd si accoda ai 5S e va all' attacco La replica | Che bella la sinistra quando era libera

Tommaso Cerno debutta con il suo " 2 di picche ", la nuova striscia quotidiana in onda da oggi alle 14 su Rai 2, e dopo aver raccontato ai telespettatori il senso del titolo del programma ("Ci sentiamo il '2 di picche' perché i cittadini pensano di non contare più nulla nel gioco del potere. Abbiamo tanti assi di cuori, tante regine di fiori che vincono tutti i tavoli e ci fanno sentire inutili". Ma "il 2 di picche, se giocato al momento giusto, può cambiare le cose") esordisce con la stretta attualità della guerra in Iran. Partendo da una domanda: "Perché Donald Trump che sta antipatico a tre quarti del mondo, perché sembra matto, perché non si capisce mai di chi faccia gli interessi" "fa una guerra all'Iran? Che cos'è l'Iran? La sede del capo del terrorismo mondiale - risponde -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il sondaggio che azzera la sinistra, numeri clamorosi tra Pd e 5s: "Sì all'uso della forza"Una ricerca dell’Osservatorio Monitoring Democracy dell’Università Bocconi, condotta con SWG su un campione rappresentativo di 2.

Cos’è la “maggioranza Venezuela” in Europa e perché sbugiarda la sinistra: quando il Pd si sfilò dalla condanna di MaduroEra il 19 settembre del 2024 quando le sinistre europee non votarono la risoluzione di condanna della narco-dittatura venezuelana: fare fronte contro...

Due di Picche, Tommaso Cerno debutta in tv ma 'ruba' minuti a Milo Infante: che succede su Rai 2La trasmissione andrà in onda ogni giorno con una formula breve ma incisiva, dedicata all'informazione, ma proprio nell'orario del talk del giornalista. libero.it

Tommaso Cerno elogia Trump nella prima puntata di 2 di Picche dopo le polemiche di Usigrai, M5S e FattoCritiche per l'esordio di Tommaso Cerno su Rai 2 con la prima puntata di 2 di Picche: cos'ha detto su Donald Trump e l'attacco all'Iran ... virgilio.it

Il palinsesto di #Rai2 si arricchisce: debutta il nuovo programma #2DiPicche, la striscia quotidiana del mio direttore Tommaso Cerno. L’appuntamento è dal lunedì al venerdì alle 14. Subito dopo non cambiate canale perché, come sempre, c’è #Ore14. - facebook.com facebook