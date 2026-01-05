Cos’è la maggioranza Venezuela in Europa e perché sbugiarda la sinistra | quando il Pd si sfilò dalla condanna di Maduro

La “maggioranza Venezuela” in Europa si riferisce a un atteggiamento di alcuni paesi e forze politiche che evitano di condannare apertamente il governo di Nicolás Maduro. Questa posizione, adottata anche dal Pd in passato, mette in discussione la coerenza e la credibilità della sinistra italiana, mostrando come, in alcuni casi, si possa preferire il silenzio o l’ambiguità di fronte a questioni di diritti umani e democrazia.

Le parole hanno un peso e anche i tempi in cui vengono espresse. Il Pd “dribbla” con disinvoltura entrambi nel caso Venezuela. Elly Schlein ha riunito la segreteria der per produrre una dichiarazione di condanna del blitz americano sotto il profilo del diritto internazionale. Ma poi ha aggiunto: “Come Partito Democratico abbiamo sempre condannato il regime brutale di Maduro e le sue azioni repressive”. L’ha seguita con una dichiarazione fotocopia il responsabile esteri dem, Giuseppe Provenzano: “Il Pd in questi anni ha dato impulso a tutte le iniziative in Parlamento di condanna verso il regime di Maduro per la violazione dei diritti umani”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

