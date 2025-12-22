la tragedia nella discarica massimo verri muore a 50 anni

Mirandola (Modena), 22 dicembre 2025 – È Massimo Verri, 50enne di Mirandola, la vittima della tragedia sul lavoro avvenuta oggi a Sogliano al Rubicone, in provincia di Forlì-Cesena. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, che da alcuni anni era dipendente della società cooperativa di trasporti Unitrans di Medolla - che lavora per conto terzi per la Sogliano Ambiente, la società che gestisce maxi discarica di Ginestreto per il Comune di Sogliano - ha perso la vita a causa di un incidente accaduto in mattinata durante le operazioni di scarico dei rifiuti alla discarica stessa. La tragedia. Verri, questa mattina, è arrivato sul posto dove doveva scaricare le balle di rifiuti pressati nel punto indicato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

