Il 21 febbraio 1976, Tele Libera Firenze trasmise il suo primo segnale su canale 54, portando una novità nei televisori dei cittadini. La nascita di questa emittente privata cambiò il modo di guardare la televisione a Firenze, offrendo programmi diversi rispetto alle emittenti pubbliche. La prima trasmissione, ancora in bianco e nero, attirò subito l’attenzione di molti spettatori curiosi. Oggi, a cinquant’anni di distanza, si ricorda quell’evento che aprì una nuova era nel panorama mediatico cittadino.

Firenze, 19 febbraio 2026 - Era la sera del 21 febbraio 1976, esattamente 50 anni fa, quando un segnale sgranato ma rivoluzionario, sul canale 54, bucò il video nelle case dei fiorentini: era nata Tele Libera Firenze (TLF), prima tv privata della città. Sugli schermi apparvero le immagini de “L'arpa birmana”, film del '56 che raccontava di soldati giapponesi nella giungla. A distanza di qualche mese dall'avvio delle trasmissioni di Radio Libera Firenze (20 settembre 1975), il vulcanico imprenditore Mauro Ballini (scomparso nel 2000) aveva deciso di raddoppiare la scommessa sulla colonizzazione dell'etere, fino a quel momento monopolio Rai (solo nel luglio del '76 la Corte Costituzionale ne decretò la fine). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ricordando la mitica Tele Libera Firenze: 50 anni fa nasceva la prima tv privata della città

Leggi anche: Giorgio Armani, il brand, nasceva 50 anni fa

Karl Benz e il brevetto del 29 gennaio 1886: così, 140 anni fa, nasceva la prima autoOggi ricorrono 140 anni da quel 29 gennaio 1886, quando Karl Benz depositò il brevetto per il primo veicolo a motore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.